МВД: мошенники звонят под предлогом «перевыпуска электронного дневника»

Злоумышленники связываются со школьниками, представляясь учителями, и под предлогом «перевыпуска электронного дневника» требуют прислать коды из СМС от портала «Госуслуги», об этом предупреждают в МВД РФ.
Дети думают, что помогают родителям, однако на самом деле предоставляют мошенникам доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», банковским приложениям и счетам своих близких.
Кроме того, учителя получают сообщения от якобы «директоров» и «чиновников», которые требуют срочно перевести деньги на «спецсчёт» для предотвращения проверок. Некоторые учителя, следуя этим указаниям, переводят средства мошенникам.
Родители также получают сообщения со взломанных аккаунтов учителей в мессенджерах и социальных сетях с просьбой перевести деньги на «ремонт школы», добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что злоумышленники похищают средства бойцов СВО и их близких, выдавая себя за благотворительные организации.