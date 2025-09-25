Ричмонд
МВД: мошенники звонят под предлогом «перевыпуска электронного дневника»

Злоумышленники звонят школьникам, называясь учителями и просят предоставить доступ к Госуслугам.

Источник: Аргументы и факты

Злоумышленники связываются со школьниками, представляясь учителями, и под предлогом «перевыпуска электронного дневника» требуют прислать коды из СМС от портала «Госуслуги», об этом предупреждают в МВД РФ.

Дети думают, что помогают родителям, однако на самом деле предоставляют мошенникам доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», банковским приложениям и счетам своих близких.

Кроме того, учителя получают сообщения от якобы «директоров» и «чиновников», которые требуют срочно перевести деньги на «спецсчёт» для предотвращения проверок. Некоторые учителя, следуя этим указаниям, переводят средства мошенникам.

Родители также получают сообщения со взломанных аккаунтов учителей в мессенджерах и социальных сетях с просьбой перевести деньги на «ремонт школы», добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что злоумышленники похищают средства бойцов СВО и их близких, выдавая себя за благотворительные организации.