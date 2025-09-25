Омский губернатор переназначил ответственных за транспорт и Северный обход

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о продлении полномочий двух замов областного министра транспорта и дорожного хозяйства. Первый заместитель Дмитрий Пестряков и заместитель Игорь Кожухов отработают на своих постах еще один год.
Пестряков в минтрансе курирует строительство дорог и конкретно двух инфраструктурных объектов: Северного обхода и Красногорского гидроузла. Игорь Кожухов же, ранее перешедший в ведомство из городского департамента транспорта, отвечает за пассажирские перевозки, в том числе воздушные и железнодорожные.
В документе уточняется, что заместители официально переназначены с 25 сентября.
Известно, что у областного министра транспорта и дорожного хозяйства Андрей Хафизов три заместителя. Кроме Пестрякова и Кожухова с 29 августа это еще и Анна Алмоян. Срок ее полномочий составляет также 1 год.
Ранее мы сообщали, что областной минтранс изъял землю для строительства платной дороги и будущего нового моста через Омь.