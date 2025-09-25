Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове яблоки гниют на обочинах: Пока ПАС рапортует о возможностях поставок в ЕС, фермеры выбрасывают урожай — продавать некуда

Депутат парламента Богдан Цырдя снял горы яблок, выброшенные на обочину [видео]

Источник: Комсомольская правда

Яблоки опять выбрасывают на обочину в Молдове.

Это в то время, когда ПАС рапортует о свободных поставках молдавской продукции на рынки ЕС пишет.

Только фермеры об этом ничего не слышали.

Депутат парламента Богдан Цырдя снял горы яблок, выброшенные на обочину из-за того, что российский рынок заблокирован, и продавать продукцию просто некуда.

Местные супермаркеты тоже не берут молдавские яблоки после отмены партией ПАС закона 50/50 (50 процентов продукции молдавской на полках магазинов).

Такая вот грустная картина.

Предлагают всем приехать, набрать яблок бесплатно, сколько нужно…. чтобы не гнили на обочине и хотя бы кому-то принесли радость.

Источник: mirgagauzia.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове люди стали массово менять отложенные на «черный» день заначки в валюте: Что происходит — нищета или сезонный всплеск, — мнение экономиста.

Население продало в августе в 4 раза больше валюты, чем купило — каковы причины (далее…).

Украина ввела санкции против молдавской оппозиции по указке властей Кишинева: «Я за свою жизнь ничего плохого этой стране не сделал» — мнения людей из опального списка.

Санкции действуют в течение 10 лет, а в некоторых случаях — бессрочно (далее…).

Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.

А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).