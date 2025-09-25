Яблоки опять выбрасывают на обочину в Молдове.
Это в то время, когда ПАС рапортует о свободных поставках молдавской продукции на рынки ЕС пишет.
Только фермеры об этом ничего не слышали.
Депутат парламента Богдан Цырдя снял горы яблок, выброшенные на обочину из-за того, что российский рынок заблокирован, и продавать продукцию просто некуда.
Местные супермаркеты тоже не берут молдавские яблоки после отмены партией ПАС закона 50/50 (50 процентов продукции молдавской на полках магазинов).
Такая вот грустная картина.
Предлагают всем приехать, набрать яблок бесплатно, сколько нужно…. чтобы не гнили на обочине и хотя бы кому-то принесли радость.
