Ростовская область спустилась на строчку в национальном экологическом рейтинге

Общий балл региона составил 75,6 из 100 возможных. Природоохранный индекс достиг 55 баллов. В копилку негатива эксперты отнесли сообщения о загрязнении воздуха в Цимлянске, Таганроге и Ростове. А к положительным моментам — расчистку 300-метрового участка реки Чепрак в Пролетарском районе и продолжение таких же работ на реке Темерник. Дополнительные баллы регион получил за выпуск фазанов и уток-крякв в естественную среду.