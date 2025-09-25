Ростовская область спустилась на строчку в национальном экологическом рейтинге

Ростовская область спустилась на одну позицию в национальном экологическом рейтинге и заняла 47-е место по итогам лета 2025 года. Это следует из обновленных данных общественной организации «Зеленый патруль». Исследование охватывало период с 1 июня по 31 августа 2025 года.
Общий балл региона составил 75,6 из 100 возможных. Природоохранный индекс достиг 55 баллов. В копилку негатива эксперты отнесли сообщения о загрязнении воздуха в Цимлянске, Таганроге и Ростове. А к положительным моментам — расчистку 300-метрового участка реки Чепрак в Пролетарском районе и продолжение таких же работ на реке Темерник. Дополнительные баллы регион получил за выпуск фазанов и уток-крякв в естественную среду.
Социально-экологический индекс составил 89 баллов. Основной проблемой региона аналитики называют обращение с твердыми коммунальными отходами.
Добавим, что самой экологически благополучной в рейтинге оказалась Республика Алтай, а в конце списка находится Забайкальский край.
