Женщина устроила скандал в здании суда в Хабаровском крае

За нецензурную брань и отказ подчиниться приставу ей назначили штраф.

Источник: Комсомольская правда

В здании Вяземского районного суда Хабаровского края 43-летняя женщина вела себя вызывающе и мешала другим посетителям. Она громко выражалась, используя нецензурные слова, пока ждала начала заседания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Судебный пристав сделал женщине замечание и потребовал прекратить нарушать порядок. Однако она не только не успокоилась, но и проявила агрессию в сторону сотрудника. Тогда пристав потребовал, чтобы она покинула здание суда.

«Жительница распоряжение не выполнила. В отношении нее составили протокол об административном нарушении по статье КоАП РФ. Суд назначил женщине штраф», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Решение вступило в законную силу.