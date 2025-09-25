Ричмонд
За что задержали экс-депутата Госдумы Бальбека: адвокат раскрыл подробности дела

Адвокат Анохин: В деле о клевете с экс-депутатом Бальбеком проходят еще двое.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму продолжается расследование уголовного дела о клевете, в котором фигурирует бывший депутат Госдумы и экс-заместитель главы крымского правительства Руслан Бальбек, а также еще два человека. Об этом сообщил адвокат одной из обвиняемых Алексей Анохин в беседе с РИА Новости.

По данным Анохина, все трое обвиняются по одному и тому же эпизоду. Следствие считает, что они причастны к отправке анонимных жалоб на работу системы здравоохранения Крыма. В этих жалобах, по мнению правоохранителей, содержалась ложная информация.

Адвокат считает, что обвинения не имеют доказательств, а привлечение к ответственности за обращения граждан в государственные органы назвал абсурдом. Анохин также уточнил, что двум фигурантам дела изменили меру пресечения. Ранее они провели семь месяцев в следственном изоляторе Крыма, а теперь находятся под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что Руслан Бальбек, находившийся в федеральном розыске, был задержан в Кабардино-Балкарии в результате оперативных мероприятий. Суд принял решение о его аресте. Экс-депутату предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: за клевету и за неправомерный доступ к компьютерной информации.