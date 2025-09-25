В Шри-Ланке упал вагон канатной дороги с монахами, среди погибших есть россиянин

Власти полагают, что трагедия случилась из-за разрыва троса, который поддерживал вагон, перевозивший монахов на гору. В статье говорится, что среди погибших есть монахи из Индии, России и Румынии. Отмечается, что во время падения вагона несколько монахов успели выпрыгнуть и отделались легкими травмами.