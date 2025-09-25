Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шри-Ланке упал вагон канатной дороги с монахами, среди погибших есть россиянин

Несколько монахов из-за инцидента на канатной дороге погибли, также есть раненные.

Источник: Комсомольская правда

На Шри-Ланке вагон канатной дороги упал, в результате чего семь буддистских монахов погибли, а несколько получили травмы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

«Несчастный случай произошел около 21:00 вчера, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте», — пишет иностранное издание со ссылкой на сообщения местных властей.

Власти полагают, что трагедия случилась из-за разрыва троса, который поддерживал вагон, перевозивший монахов на гору. В статье говорится, что среди погибших есть монахи из Индии, России и Румынии. Отмечается, что во время падения вагона несколько монахов успели выпрыгнуть и отделались легкими травмами.

Ранее KP.RU сообщил, что авария на канатной дороге на Эльбрусе унесла жизни трех человек. Сообщается, что инцидент произошел 13 сентября 2025 года. Причем тело третьего погибшего было обнаружено не сразу.