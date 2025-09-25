В Шри-Ланке упал вагон канатной дороги с монахами, среди погибших есть россиянин

На Шри-Ланке вагон канатной дороги упал, в результате чего семь буддистских монахов погибли, а несколько получили травмы. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
«Несчастный случай произошел около 21:00 вчера, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте», — пишет иностранное издание со ссылкой на сообщения местных властей.
Власти полагают, что трагедия случилась из-за разрыва троса, который поддерживал вагон, перевозивший монахов на гору. В статье говорится, что среди погибших есть монахи из Индии, России и Румынии. Отмечается, что во время падения вагона несколько монахов успели выпрыгнуть и отделались легкими травмами.
