В Сочи жители 40 улиц на сутки останутся без водоснабжения

Более 40 улиц в центре Сочи на сутки останутся без воды, сообщили в Telegram-канале МУП «Водоканал».
Связано это с плановыми ремонтными работами на трубопроводе по улице Первомайской, а также заменой ЗРА на улицах Московской и Воровского. Водоснабжения не будет с 10 утра 25 сентября и до 6 утра 26 сентября.
«Работы выполняются с целью последующего сокращения времени отключения и количества отключаемых абонентов. На время производства работ будет наблюдаться пониженное давление вплоть до полного отсутствия водоснабжения», — говорится в сообщении.
В список отключений попадают важные магистрали, такие как Первомайская, Московская, Советская и Навагинская. С остальными адресами можно ознакомиться по ссылке.
По заявкам потребителей будет организован подвоз воды в первую очередь к социально значимым объектам, уточнили в пресс-службе «Водоканала».
Напомним, что пляжи Сочи закроют для посетителей. Ограничения будут действовать до полудня 25 сентября. Глава курорта уточнил, что опасность по БЭК в Сочи и Сириусе уже снята, однако жителям и гостям следует соблюдать бдительность и держаться подальше от береговой полосы.