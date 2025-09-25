Демонстрационные учения МЧС прошли в Иркутской области

Учения прошли в рамках работы Совместной коллегии министерств по чрезвычайным ситуациям России, Белоруссии и Казахстана, которая проходит с 23 по 25 сентября в нашем регионе. На учениях присутствовали главы МЧС России, Белоруссии и Казахстана Александр Куренков, Вадим Синявский и Чингис Аринов, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководители спасательных ведомств.
Учения были организованы для ознакомления иностранных партнеров с возможностями Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО). Министры и глава Приангарья осмотрели объекты, технику и инфраструктуру базы МЧС на Байкале, пообщались со спасателями и вручили им ведомственные награды и благодарственные письма Губернатора.
Во время учений спасатели отработали ликвидацию четырех условных чрезвычайных ситуаций: ДТП с участием трех автомобилей, возгорание прогулочного теплохода, лесной пожар и происшествие с водолазом. Для отработки действий привлекалось более 80 специалистов из различных профильных организаций.
Учения прошли с применением авиационной, автомобильной и беспилотной техники, а также плавсредств. Были задействованы два вертолета МИ-8, самолет БЕ-200 ЧС и три катера. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков отметил высокую степень подготовки к специальным операциям чрезвычайного характера и подчеркнул, что такие учения проводятся для убеждения граждан трех стран в том, что помощь придет в случае необходимости.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил благодарность главам МЧС за внимание к важной теме и отметил, что развитие туристической отрасли на Байкале, включая круизный туризм, требует готовности к максимальным рискам для обеспечения безопасности людей в чрезвычайных ситуациях.