Демонстрационные учения МЧС прошли в Иркутской области

Учения прошли с применением авиационной, автомобильной и беспилотной техники, а также плавсредств. Были задействованы два вертолета МИ-8, самолет БЕ-200 ЧС и три катера. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков отметил высокую степень подготовки к специальным операциям чрезвычайного характера и подчеркнул, что такие учения проводятся для убеждения граждан трех стран в том, что помощь придет в случае необходимости.