Мать Овечкина призвала не переживать за сына, получившего травму

Напомним, 18 сентября Овечкин досрочно покинул первую тренировку перед стартом нового сезона из-за полученной травмы. Главный тренер команды Спенсер Карбери заявлял, что травма не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября россиянин не участвовал в тренировках и пропустил первый предсезонный матч команды против «Бостона». 23 и 24 сентября он провел тренировки на льду, но занимался отдельно от команды в бесконтактном джерси.