Мать Овечкина призвала не переживать за сына, получившего травму

Татьяна Овечкина заявила, что все ждут, когда хоккеист начнет играть.

Источник: Аргументы и факты

Мать нападающего и капитана клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина призвала не переживать за ее сына, получившего травму, передает ТАСС.

По словам олимпийской чемпионки по баскетболу Татьяны Овечкиной, с хоккеистом все будет хорошо. «Мы все ждем, когда он начнет играть», — сказала она.

Напомним, 18 сентября Овечкин досрочно покинул первую тренировку перед стартом нового сезона из-за полученной травмы. Главный тренер команды Спенсер Карбери заявлял, что травма не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября россиянин не участвовал в тренировках и пропустил первый предсезонный матч команды против «Бостона». 23 и 24 сентября он провел тренировки на льду, но занимался отдельно от команды в бесконтактном джерси.

Карбери сообщал, что Овечкин пропустит и второй предсезонный матч «Вашингтона» с «Филадельфией», который пройдет в ночь на 26 сентября.

Сам Овечкин ранее заявил, что устал от разговоров о погоне за рекордом Гретцки.