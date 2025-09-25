«Беларусь 1» объявил про запуск нового шоу «Фактор.by. Дети»

Создатели «Фактор.by» и «Фактор.by. 60+» объявили про запуск нового вокального шоу «Фактор.by. Дети». В телеграм-канале отметили, что это новый проект на белорусском телевидении. Участие в музыкальном шоу смогут принять дети в возрасте от 7 до 14 лет.