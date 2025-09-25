Паспорта с новым уровнем защиты начали получать казахстанцы

Как сообщили в МВД, в соответствии со статьей 26 Закона «О документах, удостоверяющих личность» в документ внедрен HDM-элемент — металлизация высокого разрешения с изображением барса, нанесенная на голографическую пленку. Он размещен на второй странице паспорта и свидетельства лица без гражданства, легко определяется визуально и значительно усиливает защиту.