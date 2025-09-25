Ричмонд
Паспорта с новым уровнем защиты начали получать казахстанцы

Астана. 25 сентября. КазТАГ — С середины июля в Казахстане выдают паспорта нового образца, оснащенные современными защитными элементами, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

Источник: Официальный интернет-ресурс МВД РК

«С середины июля граждане Казахстана получают паспорта нового образца, оснащенные современными защитными элементами. Нововведение направлено на повышение уровня безопасности персональных данных и предотвращение подделки документов», — говорится в сообщении.

Как сообщили в МВД, в соответствии со статьей 26 Закона «О документах, удостоверяющих личность» в документ внедрен HDM-элемент — металлизация высокого разрешения с изображением барса, нанесенная на голографическую пленку. Он размещен на второй странице паспорта и свидетельства лица без гражданства, легко определяется визуально и значительно усиливает защиту.

В ведомстве подчеркнули, что ранее выданные паспорта остаются действительными до окончания срока действия. Замена не является обязательной. Паспорта нового образца выдаются при истечении срока, порче документа или по желанию гражданина.

С момента запуска более 5 тыс. казахстанцев уже получили обновленные паспорта. За дополнительной информацией и консультацией гражданам рекомендуют обращаться в службы миграции и ЦОНы по месту жительства.