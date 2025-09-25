«Заворотнюк меня бы поддержала»: Иванченко высказалась после хейта за роль няни

После того как стало известно о съемках сериала «Няня Оксана» с актрисой Олесей Иванченко в главной роли, девушка столкнулась с критикой и сравнениями с ее коллегой Анастасией Заворотнюк. Зрители скептически отнеслись к проекту из-за схожего сюжета с «Моей прекрасной няней» и визуального сходства Иванченко с покойной актрисой.
Олеся Иванченко рассказала, что процесс работы над ролью был для нее сложным психологически. Она призналась, что четыре месяца посещала психоаналитика, чтобы подготовиться к съемкам и справиться с внутренним конфликтом, опасаясь «предать» память Заворотнюк и себя.
Актриса также отметила, что ей было тяжело воспринимать критику, и выразила сожаление, что ей не удалось лично познакомиться с Заворотнюк. Она подчеркнула, что слышала о покойной актрисе только положительные отзывы.
— Мне бы очень хотелось познакомиться с ней лично, но судьба распорядилась иначе. Я смотрела интервью, слышала много отзывов от коллег по сериалу «Моя прекрасная няня». Все говорят о ней как о добром и хорошем человеке. Мне почему-то хочется верить, что если бы она была жива, она бы меня поддержала, — сказала она в интервью Надежде Стрелец.
В Сети 13 августа появился первый трейлер комедии «Няня Оксана». Его сюжет схож с «Моей прекрасной няней» — сериалом, который выходил с 2004 по 2006 год.