Мэр Биробиджана Максим Семенов ушел в отставку

Максим Семенов занимал пост мэра города с марта 2022 года, а до этого несколько лет руководил Биробиджанским районом Еврейской автономной области. В своем прощальном обращении он выразил благодарность жителям, депутатам и коллегам за поддержку, подчеркнув, что за время своей работы команде удалось реализовать ряд важных проектов, направленных на благоустройство и развитие города.