Мэр Биробиджана Максим Семенов ушел в отставку. Об этом в четверг, 25 сентября, он сообщил в своем Telegram-канале.
Максим Семенов занимал пост мэра города с марта 2022 года, а до этого несколько лет руководил Биробиджанским районом Еврейской автономной области. В своем прощальном обращении он выразил благодарность жителям, депутатам и коллегам за поддержку, подчеркнув, что за время своей работы команде удалось реализовать ряд важных проектов, направленных на благоустройство и развитие города.
— Я получил бесценный опыт, в том числе и благодаря вам, жителям, чьи улыбки, слова благодарности были лучшей наградой нашей совместной деятельности, — говорится в публикации.
Причины своего решения Семенов не раскрыл. Еще утром он проводил прием граждан, на котором пообещал решить возникшие проблемы.
Имя временно исполняющего обязанности мэра пока не объявлено.
На прошлой неделе мэр Чебоксар Владимир Доброхотов решил уйти в отставку спустя пять дней после того, как победил на местных выборах и пообещал жителям сделать многое для города. Он поблагодарил избирателей за поддержку и доверие, а также подчеркнул, что считает их частью своей большой команды.