Отопительный сезон стартовал в Самаре: когда тепло придет в жилые дома

САМАРА, 25 сентября, ФедералПресс. Власти Самары дали старт отопительному сезону. В первую очередь тепло придет в социальные объекты: школы, детсады и больницы. Как сообщил мэр областной столицы Иван Носков, чуть позже отопление будет запущено в жилых домах.

«Полный цикл подключения в соцучреждениях займет порядка 5−7 дней от поступления заявки. Это время необходимо на выравнивание температурного режима, давления подачи теплоносителя, ликвидацию возможных воздушных пробок. В многоквартирных домах скорость подключения зависит от работы организаций, их обслуживающих. Нормальный срок примерно неделя», — пояснил Носков.

Глава города обратился ко всем руководителям школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, попросив оперативно информировать меня о любых возникающих проблемах.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева весь процесс запуска отопления в социальных учреждениях находится на контроле мэра.

Ранее «ФедералПресс» писал о старте отопительного сезона в других городах ПФО. Например, в Перми он начался с 22 сентября, а в Уфе подготовка к отопительному периоду закончится 30 сентября.