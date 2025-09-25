Отопительный сезон стартовал в Самаре: когда тепло придет в жилые дома

«Полный цикл подключения в соцучреждениях займет порядка 5−7 дней от поступления заявки. Это время необходимо на выравнивание температурного режима, давления подачи теплоносителя, ликвидацию возможных воздушных пробок. В многоквартирных домах скорость подключения зависит от работы организаций, их обслуживающих. Нормальный срок примерно неделя», — пояснил Носков.
Глава города обратился ко всем руководителям школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, попросив оперативно информировать меня о любых возникающих проблемах.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева весь процесс запуска отопления в социальных учреждениях находится на контроле мэра.
Ранее «ФедералПресс» писал о старте отопительного сезона в других городах ПФО. Например, в Перми он начался с 22 сентября, а в Уфе подготовка к отопительному периоду закончится 30 сентября.