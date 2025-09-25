Ричмонд
Три уфимских здания признали выявленными памятниками архитектуры

В Башкирии пополнился список объектов культурного наследия.

Комсомольская правда

Три исторических здания в Уфе получили статус выявленных объектов культурного наследия. Соответствующие приказы ведомства по охране памятников опубликованы на портале правовой информации Башкортостана.

В перечень вошли «Дом Подъячевых» на улице Октябрьской революции, 41, «Дом Волкова В. О.» на улице Октябрьской революции, 26, «Дом Гурейвичей» на улице Гоголя, 32.

Согласно документам, собственникам и пользователям земельных участков, где расположены эти здания, а также местным властям направят уведомления о новом статусе объектов. Это необходимо сделать в сроки, установленные законодательством.

