Три уфимских здания признали выявленными памятниками архитектуры

Три исторических здания в Уфе получили статус выявленных объектов культурного наследия. Соответствующие приказы ведомства по охране памятников опубликованы на портале правовой информации Башкортостана.
В перечень вошли «Дом Подъячевых» на улице Октябрьской революции, 41, «Дом Волкова В. О.» на улице Октябрьской революции, 26, «Дом Гурейвичей» на улице Гоголя, 32.
Согласно документам, собственникам и пользователям земельных участков, где расположены эти здания, а также местным властям направят уведомления о новом статусе объектов. Это необходимо сделать в сроки, установленные законодательством.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.