Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

26 аттракционов в минском парке Горького будут работать до конца октября

В Минске аттракционы будут работать до конца октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

26 аттракционов в минском парке Горького будут работать до конца октября. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщил заместитель генерального директора — главный инженер предприятия «Минскзеленстрой» Руслан Косевич.

Представитель организации отметил, что аттракционы в парках имени Челюскинцев, 900-летия Минска, Уго Чавеса будут закрыты 28 сентября. Руслан Косевич обратил внимание на то, что в Центральном детском парке имени Максима Горького 26 аттракционов будут работать до конца октября с пятницы по воскресенье.

Тем временем «Беларусь 1» объявил про запуск нового шоу «Фактор.by. Дети».

Кстати, необычный фиолетовый хлеб появится в Беларуси.

Кроме того, отопительный сезон стартует в Беларуси с 25 сентября.