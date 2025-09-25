26 аттракционов в минском парке Горького будут работать до конца октября

Представитель организации отметил, что аттракционы в парках имени Челюскинцев, 900-летия Минска, Уго Чавеса будут закрыты 28 сентября. Руслан Косевич обратил внимание на то, что в Центральном детском парке имени Максима Горького 26 аттракционов будут работать до конца октября с пятницы по воскресенье.