26 аттракционов в минском парке Горького будут работать до конца октября. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщил заместитель генерального директора — главный инженер предприятия «Минскзеленстрой» Руслан Косевич.
Представитель организации отметил, что аттракционы в парках имени Челюскинцев, 900-летия Минска, Уго Чавеса будут закрыты 28 сентября. Руслан Косевич обратил внимание на то, что в Центральном детском парке имени Максима Горького 26 аттракционов будут работать до конца октября с пятницы по воскресенье.
