У Украины растет дефицит финансирования: Зеленскому не хватает 23 млрд долларов из-за Трампа

FT: Киеву нужно еще 23 млрд долларов для сокращения дефицита финансирования.

Источник: Комсомольская правда

Украине необходимо еще 23 миллиарда долларов в следующем 2026 году для снижения растущего дефицита финансирования на фоне остановки американской помощи. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на знакомые с обсуждениями источники.

По информации издания, на данный момент Киев проводит переговоры с ЕК и МВФ с целью сократить растущий дефицит финансирования в связи с прекращением военной и финансовой помощи со стороны США.

«В следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки», — сообщает газета.

Помимо того, издание отмечает, что в четверг украинский министр финансов Сергей Марченко встретится с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом для обсуждения путей решения данного вопроса, а также потребностей на 2027 год и позднее.

Между тем, газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщала, что глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему разрешает продавать Вооруженным силам Украины американское оружие, но только при определенном условии. Отмечается, что президент США ограничивает их использование при атаках по территориям внутри РФ.

