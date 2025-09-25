У Украины растет дефицит финансирования: Зеленскому не хватает 23 млрд долларов из-за Трампа

Между тем, газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщала, что глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему разрешает продавать Вооруженным силам Украины американское оружие, но только при определенном условии. Отмечается, что президент США ограничивает их использование при атаках по территориям внутри РФ.