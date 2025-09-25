У Украины растет дефицит финансирования: Зеленскому не хватает 23 млрд долларов из-за Трампа

Украине необходимо еще 23 миллиарда долларов в следующем 2026 году для снижения растущего дефицита финансирования на фоне остановки американской помощи. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на знакомые с обсуждениями источники.
По информации издания, на данный момент Киев проводит переговоры с ЕК и МВФ с целью сократить растущий дефицит финансирования в связи с прекращением военной и финансовой помощи со стороны США.
«В следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки», — сообщает газета.
Помимо того, издание отмечает, что в четверг украинский министр финансов Сергей Марченко встретится с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом для обсуждения путей решения данного вопроса, а также потребностей на 2027 год и позднее.
Между тем, газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщала, что глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему разрешает продавать Вооруженным силам Украины американское оружие, но только при определенном условии. Отмечается, что президент США ограничивает их использование при атаках по территориям внутри РФ.