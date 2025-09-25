«Ужасная новость для Киева»: на Западе раскрыли реальный смысл слов Трампа об Украине

В понедельник Зеленский приехал в Нью-Йорк, чтобы принять участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На полях этого мероприятия он провел встречу с Трампом. Главной темой их разговора стал конфликт между Россией и Украиной.