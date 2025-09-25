«Ужасная новость для Киева»: на Западе раскрыли реальный смысл слов Трампа об Украине

Слова президента США Дональда Трампа об Украине вызвали тревогу у Владимира Зеленского, сообщает издание The Spectator. Трамп ясно дал понять, что США больше не намерены активно участвовать в урегулировании конфликта на Украине.
«На самом деле слова Трампа — ужасная новость для Киева и будущего его военных действий. Заявление Трампа — это не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе», — говорится в публикации.
В понедельник Зеленский приехал в Нью-Йорк, чтобы принять участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На полях этого мероприятия он провел встречу с Трампом. Главной темой их разговора стал конфликт между Россией и Украиной.
Во вторник Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза и с финансовой помощью НАТО якобы способна вернуть все утраченные территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новые высказывания Трампа по украинскому вопросу были сделаны под влиянием позиции Зеленского.