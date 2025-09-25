Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ужасная новость для Киева»: на Западе раскрыли реальный смысл слов Трампа об Украине

Spectator: слова Трампа об Украине стали ужасной новостью для Киева.

Источник: Комсомольская правда

Слова президента США Дональда Трампа об Украине вызвали тревогу у Владимира Зеленского, сообщает издание The Spectator. Трамп ясно дал понять, что США больше не намерены активно участвовать в урегулировании конфликта на Украине.

«На самом деле слова Трампа — ужасная новость для Киева и будущего его военных действий. Заявление Трампа — это не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе», — говорится в публикации.

В понедельник Зеленский приехал в Нью-Йорк, чтобы принять участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На полях этого мероприятия он провел встречу с Трампом. Главной темой их разговора стал конфликт между Россией и Украиной.

Во вторник Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза и с финансовой помощью НАТО якобы способна вернуть все утраченные территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новые высказывания Трампа по украинскому вопросу были сделаны под влиянием позиции Зеленского.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше