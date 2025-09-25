Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свинья из США попала в книгу Гиннеса за самую быструю езду на скейте

150-килограммовый поросенок быстрее всех из свиней ездит на скейтборде.

Поросенок Норберт из пригорода Чикаго, штат Иллинойс, попал в «Книгу мировых рекордов Гиннеса-2026» за самую быструю езду на скейтборде среди свиней, пишет The Sun.

«Норберт пробежал десять метров за вполне правдоподобные 11,32 секунды, обеспечив себе место в книге Гиннесса», — говорится в материале.

Уточняется, что Норберт весит 150 килограммов.

У него есть аккаунты в социальных сетях, где после его победы появилось сообщение: «Я официально самая быстрая свинья на скейтборде!».

Также в «Книгу рекордов Гиннеса» за 2026 год попал осел Деррик из Великобритании, он признан самым высоким ослом в мире — его рост в холке составил 167 см.

Ранее на берег в Техасе выбросило медузу-злодея с 20-метровыми щупальцами.