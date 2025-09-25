Свинья из США попала в книгу Гиннеса за самую быструю езду на скейте

Поросенок Норберт из пригорода Чикаго, штат Иллинойс, попал в «Книгу мировых рекордов Гиннеса-2026» за самую быструю езду на скейтборде среди свиней, пишет The Sun.
«Норберт пробежал десять метров за вполне правдоподобные 11,32 секунды, обеспечив себе место в книге Гиннесса», — говорится в материале.
Уточняется, что Норберт весит 150 килограммов.
У него есть аккаунты в социальных сетях, где после его победы появилось сообщение: «Я официально самая быстрая свинья на скейтборде!».
Также в «Книгу рекордов Гиннеса» за 2026 год попал осел Деррик из Великобритании, он признан самым высоким ослом в мире — его рост в холке составил 167 см.
Ранее на берег в Техасе выбросило медузу-злодея с 20-метровыми щупальцами.