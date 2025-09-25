Российских дачников предупредили о штрафах: осенняя уборка на участке может влететь в копеечку

Кроме того, Капустина отметила, что некоторые виды мусора токсичны и при горении могут выделять канцерогенные вещества, загрязняя воздух и отравляя организм того, кто решил развести костер. Эксперт заявила, что можно пользоваться альтернативными методиками избавления от мусора. Например, прибегать к измельчению или изготовлению компоста, который будет полезен в удобрении и поможет получить богатый урожай в будущем.