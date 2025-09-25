Российских дачников предупредили о штрафах: осенняя уборка на участке может влететь в копеечку

Российских дачников предупредили о штрафах. Оказалось, что осенняя уборка на участке может влететь в копеечку. Об этом рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина в интервью изданию «Лента.ру».
«Осенний период традиционно становится временем повышенного внимания контролирующих органов к деятельности дачников. Сжигание листвы, веток и прочих растительных остатков на приусадебных участках влечет штрафы от 5 до 15 тысяч рублей для граждан. Сжигать листву и строительный мусор можно только в специально отведенных местах», — рассказал эксперт и предостерегла россиян от необдуманных действий.
Кроме того, Капустина отметила, что некоторые виды мусора токсичны и при горении могут выделять канцерогенные вещества, загрязняя воздух и отравляя организм того, кто решил развести костер. Эксперт заявила, что можно пользоваться альтернативными методиками избавления от мусора. Например, прибегать к измельчению или изготовлению компоста, который будет полезен в удобрении и поможет получить богатый урожай в будущем.
