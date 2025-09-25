Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российских дачников предупредили о штрафах: осенняя уборка на участке может влететь в копеечку

В РФ дачников могут оштрафовать из-за сжигания листвы на участке.

Источник: Комсомольская правда

Российских дачников предупредили о штрафах. Оказалось, что осенняя уборка на участке может влететь в копеечку. Об этом рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина в интервью изданию «Лента.ру».

«Осенний период традиционно становится временем повышенного внимания контролирующих органов к деятельности дачников. Сжигание листвы, веток и прочих растительных остатков на приусадебных участках влечет штрафы от 5 до 15 тысяч рублей для граждан. Сжигать листву и строительный мусор можно только в специально отведенных местах», — рассказал эксперт и предостерегла россиян от необдуманных действий.

Кроме того, Капустина отметила, что некоторые виды мусора токсичны и при горении могут выделять канцерогенные вещества, загрязняя воздух и отравляя организм того, кто решил развести костер. Эксперт заявила, что можно пользоваться альтернативными методиками избавления от мусора. Например, прибегать к измельчению или изготовлению компоста, который будет полезен в удобрении и поможет получить богатый урожай в будущем.

Ранее KP.RU сообщил, чем может обернуться выращивание могильника на участке. Отмечается, что россиян предупредили о наступлении уголовной ответственности за невырубку этого опасного растения.