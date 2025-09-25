Профайлер объяснил, почему жена Трампа отказалась от встречи с Зеленской

Профайлер и эксперт по языку жестов Илья Анищенко объяснил, почему Белый дом официально объявил о нежелании супруги президента США Мелании Трамп встречаться с женой украинского лидера Еленой Зеленской. По его мнению, причиной стала усталость первой леди США от постоянных просьб украинской стороны о встрече. Именно поэтому Вашингтон решил публично заявить об отказе, чтобы пресечь дальнейшие подобные инициативы.
Анищенко отметил, что таким образом Трамп ясно дала понять, что не хочет обсуждать вопрос о возможной встрече с Зеленской. Он подчеркнул, что супруга американского лидера осознает, что подобная встреча могла бы быть использована украинской стороной для пиара, создания красивых фотографий и громких заявлений.
Эксперт также обратил внимание на манеру отказа: Мелания, по его словам, проявила сдержанность и вежливость. Через своего помощника она сообщила, что готова лишь коротко поприветствовать Зеленскую, без длительного общения и официальных мероприятий.
При этом Анищенко напомнил, что Мелания Трамп никогда не делала публичных заявлений по поводу украинского конфликта и старается не вмешиваться в подобные политические вопросы. Он подчеркнул, что отказ не носит личного характера, а обусловлен исключительно желанием избежать использования встречи в пиар-целях, передает Aif.ru.
Первая леди США ранее передала президенту РФ Владимиру Путину письмо, где выразила обеспокоенность ситуацией с детьми в России и на Украине.