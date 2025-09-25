Профайлер объяснил, почему жена Трампа отказалась от встречи с Зеленской

При этом Анищенко напомнил, что Мелания Трамп никогда не делала публичных заявлений по поводу украинского конфликта и старается не вмешиваться в подобные политические вопросы. Он подчеркнул, что отказ не носит личного характера, а обусловлен исключительно желанием избежать использования встречи в пиар-целях, передает Aif.ru.