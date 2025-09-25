Омский холдинг сшил самую большую в России кепку

В омском холдинге «ВелКом» в честь визита губернатора Минской области сшили и представили самую большую в России кепку. Достижение занесли в Книгу рекордов России.
Омск и Омскую область посетила делегации из Минской области. Губернатор региона Алексей Кушнаренко в том числе побывал в холдинге «ВелКом». Он поучаствовал в открытии второй очереди мультибрендового центра и ознакомился с ассортиментом первой очереди.
Во время визита в присутствии Кушнаренко еще и зафиксировали новое достижения для Книги рекордов России. На предприятии изготовили самую большую в РФ кепку. Ее высота — 2 метра, ширина — 1 метр 60 сантиметров, длина — 1 метр 36 сантиметров, сообщила «Минская правда».
Холдинг «ВелКом» занимается продажей сельскохозяйственной и специальной техники, в том числе белорусской. Так что визит губернатора Минской области сюда был вполне ожидаем. Даже саму гигантскую кепку надели на трактор, чтобы наглядно показать ее размеры.
Представители Книги рекордов России официально зарегистрировали достижение.
Ранее мы писали, что в Калачинске установили новый гастрорекорд России, когда испекли одномоментно 3 тыс. калачей.