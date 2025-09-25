Школа № 9 в Зиме, где школьник пырнул одноклассника, работает в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Напомним, ученик 8-го класса во время урока ударил одноклассника раскладным ножом. Известно, что между подростками до инцидента был конфликт.