Школа № 9 в Зиме, где школьник пырнул одноклассника, работает в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Напомним, ученик 8-го класса во время урока ударил одноклассника раскладным ножом. Известно, что между подростками до инцидента был конфликт.
— Пострадавшего госпитализировали в больницу и оказали необходимую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, а состояние оценивается как удовлетворительное. Следователи завели уголовные дела, — уточнили в пресс-службе полиции.
На место выехали замминистра образования Наталья Краснова и директор областного Центра профилактики, реабилитации и коррекции Маргарита Галстян. Они проведут организационную работу по оказанию необходимой помощи и психолого-педагогической поддержке. В школе проведут педагогическое расследование.