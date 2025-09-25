В России могут оштрафовать за долгий и громкий будильник, мешающий соседям

Громкий и долгий звук будильника, мешающий соседям, может стать поводом для штрафа. Юристы напомнили, что в регионах режим тишины обычно действует с 22:00 до 7:00. Ранний звук будильника, превышающий допустимый уровень шума, на первый раз может обойтись штрафом в две тысячи рублей, а при повторном нарушении — до трех тысяч. Об этом сообщает Shot.