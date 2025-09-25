В России могут оштрафовать за долгий и громкий будильник, мешающий соседям

Громкий и долгий звук будильника, мешающий соседям, может стать поводом для штрафа. Юристы напомнили, что в регионах режим тишины обычно действует с 22:00 до 7:00. Ранний звук будильника, превышающий допустимый уровень шума, на первый раз может обойтись штрафом в две тысячи рублей, а при повторном нарушении — до трех тысяч. Об этом сообщает Shot.
Кроме того, нарушением режима тишины считаются громкие разговоры, музыка, детские игры и лай собак. Для подтверждения жалобы достаточно видеофиксации и показаний двух очевидцев, что считается достаточным доказательством для полиции.
При этом специалисты отметили, что сложности могут возникнуть с измерением уровня шума в децибелах, и без специальных приборов определить превышение нормы непросто.
Чаще всего жалобы на громкие будильники поступают от жителей новостроек, где высока слышимость между квартирами, и соседские звуки воспринимаются особенно остро, передает Telegram-канал.
Ранее стало известно, что штрафы за шумные автомобили, нарушающие нормы в ночное время, могут увеличиться с 500 рублей до пяти тысяч рублей.