В Тульской области завершился этап программы «Мама-предприниматель»

Региональный этап федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» прошел в Тульской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном фонде «Центр поддержки предпринимательства».
Обучение проходило в течение пяти дней в формате интенсивного тренинга под руководством экспертов. Они помогали изучить основы предпринимательства и планирования, познакомиться с мерами государственной поддержки. Участницы представили разнообразные проекты — от студии бескаркасной мебели и центра развития детей с особенностями до кабинета косметолога, творческого пространства для рукоделия, агентства иммерсивных путешествий, автомойки и винтажной лавки.
Победительницей программы «Мама-предприниматель — 2025» в Тульской области стала Александра Захарчук с проектом ветеринарной клиники «Мокрый нос». Она получила грант на реализацию своего бизнеса. Планируется, что клиника появится в поселке Иншинском. Александра продолжит участие в федеральном этапе, где с представительницами из других регионов поборется за грант до 1 млн рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.