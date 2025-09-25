В Тульской области завершился этап программы «Мама-предприниматель»

Победительницей программы «Мама-предприниматель — 2025» в Тульской области стала Александра Захарчук с проектом ветеринарной клиники «Мокрый нос». Она получила грант на реализацию своего бизнеса. Планируется, что клиника появится в поселке Иншинском. Александра продолжит участие в федеральном этапе, где с представительницами из других регионов поборется за грант до 1 млн рублей.