«Тройной саботаж»: Трамп рассказал, что мог погибнуть с женой на эскалаторе в ООН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал к арестам в связи с инцидентом, произошедшим с эскалатором в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, который неожиданно перестал работать, когда он и первая леди Мелания Трамп на него ступили во вторник. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Truth Social.
— Вчера в Организации Объединенных Наций произошло настоящее позорище — не одно, не два, а три очень зловещих события! Во-первых, эскалатор, поднимающийся на главный этаж, с визгом остановился. Он остановился на мгновение. Удивительно, что мы с Меланией не упали вперед на острые края этих стальных ступеней, лицом вперед. Только из-за того, что каждый из нас крепко держался за поручень, иначе это была бы катастрофа, — возмутился глава Белого дома.
Трамп охарактеризовал инцидент с эскалатором как «абсолютный саботаж» и сослался на статью газеты Times of London, в которой сообщалось, что сотрудники ООН шутили о том, что могут отключить эскалатор, чтобы заставить Трампа пройти в зал для выступления. Он заявил, что люди, которые это сделали, «должны быть арестованы». В ответ представитель ООН предположил, что остановка эскалатора могла быть вызвана действиями члена окружения Трампа.
Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в попытке зафиксировать прибытие видеооператор из делегации США поднялся на эскалатор впереди президента и первой леди. Он пояснил, что когда видеооператор достиг вершины эскалатора, первая леди и президент Трамп поднялись по ступенькам внизу, и в этот момент эскалатор остановился.
Трамп также потребовал «немедленного расследования» инцидента и сохранения всех записей безопасности на эскалаторе, особенно касающиеся кнопки аварийной остановки.
Кроме того, телесуфлер Трампа перестал работать во время его речи. Президент заявил, что его комментарии нельзя было услышать без наушников.
— Сначала эскалаторный инцидент, а теперь плохой телесуфлер. Что это за место? — возмутился Трамп.
Позже Трамп добавил, что телесуфлер «заработал примерно через 15 минут», и рассказал, что узнал о проблеме со звуком в конце своей речи, когда спросил Меланию: «Как я справился?». Она ответила ему, что «не слышала ни слова».
— Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно за себя, — резюмировал он в публикации.
Трамп направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу c требованием расследовать инциденты во время его визита на Генассамблею. По его словам, в этом процессе участвует Секретная служба США.