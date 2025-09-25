«Тройной саботаж»: Трамп рассказал, что мог погибнуть с женой на эскалаторе в ООН

— Вчера в Организации Объединенных Наций произошло настоящее позорище — не одно, не два, а три очень зловещих события! Во-первых, эскалатор, поднимающийся на главный этаж, с визгом остановился. Он остановился на мгновение. Удивительно, что мы с Меланией не упали вперед на острые края этих стальных ступеней, лицом вперед. Только из-за того, что каждый из нас крепко держался за поручень, иначе это была бы катастрофа, — возмутился глава Белого дома.