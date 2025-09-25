В Ростове прокуратура помогла 15-летней девочке-инвалиду получить лекарство

В Ростове-на-Дону после проверки были восстановлены права 15-летней девочки-инвалида, которая длительное время не могла получить назначенное ей лекарство. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Проверку провели по обращению матери. Оказалось, девочке с редким орфанным заболеванием рекомендовали дорогостоящий препарат, но предоставлять его не спешили.
В связи с ситуацией прокуратура обратилась в суд. В итоге иск был поддержан, а министерство здравоохранения области обязали устранить нарушение. К этому моменту девочка уже обеспечена жизненно важным лекарственным препаратом.
