В Ростове прокуратура помогла 15-летней девочке-инвалиду получить лекарство

Девочка с редким заболеванием получила лекарство после вмешательства прокуратуры в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после проверки были восстановлены права 15-летней девочки-инвалида, которая длительное время не могла получить назначенное ей лекарство. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Проверку провели по обращению матери. Оказалось, девочке с редким орфанным заболеванием рекомендовали дорогостоящий препарат, но предоставлять его не спешили.

В связи с ситуацией прокуратура обратилась в суд. В итоге иск был поддержан, а министерство здравоохранения области обязали устранить нарушение. К этому моменту девочка уже обеспечена жизненно важным лекарственным препаратом.

