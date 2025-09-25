В Архангельской области стартовал проект по изучению местных традиций

Молодежный проект по изучению истории и традиций Архангельской области начался в регионе по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в областном агентстве по делам молодежи.
Программа включает серию интеллектуально-развлекательных квизов и творческих встреч, которые пройдут в молодежных пространствах региона. Первая встреча уже состоялась в Котласском округе во время программы туристского слета Северо-Западного федерального округа «От мечты до Арктики» и собрала 200 участников из разных муниципалитетов.
В формате командной игры молодые люди проверили свои знания о Поморье, познакомились с историческими фактами и культурными традициями.
«В рамках своей работы я много путешествую по Архангельской области и часто вижу, что молодежь не всегда знает свой регион, его традиции и достопримечательности. Возникла идея в доступной и интересной форме — через квизы и творческие встречи — познакомить ребят из разных муниципалитетов с богатым наследием Поморья. Хочется, чтобы каждый молодой человек понимал, чем мы можем гордиться и какое уникальное место мы называем своим домом», — отметил автор проекта Матвей Ломака.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.