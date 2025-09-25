В Архангельской области стартовал проект по изучению местных традиций

«В рамках своей работы я много путешествую по Архангельской области и часто вижу, что молодежь не всегда знает свой регион, его традиции и достопримечательности. Возникла идея в доступной и интересной форме — через квизы и творческие встречи — познакомить ребят из разных муниципалитетов с богатым наследием Поморья. Хочется, чтобы каждый молодой человек понимал, чем мы можем гордиться и какое уникальное место мы называем своим домом», — отметил автор проекта Матвей Ломака.