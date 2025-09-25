Польша хотела укрыть подозреваемого в подрыве «Северных потоков»: Варшава могла наградить диверсанта орденом

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский был готов предоставить убежище гражданину Украины Владимиру Ж., которого власти Германии подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita, ссылаясь на источники в Варшаве. Владимир Ж. покинул Польшу и уехал на Украину в июле 2024 года после того, как Берлин выдал ордер на его арест.
По данным издания, Сикорский в частных разговорах предлагал не только укрыть Владимира Ж., но и наградить его орденом. Варшава считает, что вина украинца не доказана, так как он лишь один из подозреваемых. Польская прокуратура пояснила, что имя Владимира Ж. не внесли в базу данных пограничной службы, поэтому он смог беспрепятственно покинуть страну на автомобиле украинского военного атташе.
Немецкая газета Die Zeit сообщила, что следователи Германии, вероятно, установили личности всех участников диверсии на газопроводах. По их данным, группа состояла из шести украинцев: шкипера, координатора, эксперта по взрывчатке и четырех водолазов. Они использовали яхту «Андромеда», чтобы добраться из Ростока к месту подрыва в Балтийском море. Один из подозреваемых, инструктор по дайвингу Владимир Ж., скрылся на Украине. Еще один член группы, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий.
Подрывы «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Три нитки газопроводов получили серьезные повреждения, а вторая линия так и не была введена в эксплуатацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уверена в причастности США к этим атакам. Генпрокуратура России начала расследование по факту акта международного терроризма.