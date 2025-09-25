Польша хотела укрыть подозреваемого в подрыве «Северных потоков»: Варшава могла наградить диверсанта орденом

Немецкая газета Die Zeit сообщила, что следователи Германии, вероятно, установили личности всех участников диверсии на газопроводах. По их данным, группа состояла из шести украинцев: шкипера, координатора, эксперта по взрывчатке и четырех водолазов. Они использовали яхту «Андромеда», чтобы добраться из Ростока к месту подрыва в Балтийском море. Один из подозреваемых, инструктор по дайвингу Владимир Ж., скрылся на Украине. Еще один член группы, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий.