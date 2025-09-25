Ричмонд
Лидеры стран G7 и ЕС хотят ввести минимальные цены на редкоземельные металлы

Лидеры хотят установить минимальные цены на редкоземельным металлы для стимулирования их производства.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран Группы семи (G7) и ЕС рассматривают возможность введения минимального уровня цен на редкоземельные металлы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации источника, это предлагается сделать, чтобы стимулировать производство металлов. Официальные лица обсуждают возможность установления минимального уровня цен с государственными субсидиями, их недавно Соединенные Штаты ввели для стимулирования внутреннего производства, сообщает агентство.

Сейчас США ведут переговоры с лидерами G7 и ЕС с целью предотвратить демпинг цен на редкоземельные металлы, они включают в себя тарифы, минимальные цены и другие шаги. Помимо того, одним из важных вопросов в повестке дня является вопрос о том, «нужно ли ужесточать регулирование иностранных инвестиций в важные материалы, чтобы не допустить ухода компаний в Китай», отмечает издание.

Между тем, российский лидер Владимир Путин призвал стимулировать спрос на освоение редкоземельных металлов в РФ. Глава государства при этом уточнил, что система учета ископаемых в РФ налажена.

