В РФ начали испытания уникального материала для термоядерного реактора

Ранее KP.RU сообщил, что в России придумали оборудование для анализа пыли в термоядерном реакторе. Разработка принадлежит российским ученым из МИФИ. На кафедре физики плазмы Института лазерных и плазменных технологий анализ пыли проводится для определения концентрации изотопов в её составе. Эти данные критически важны для стабильной работы ИТЭР.