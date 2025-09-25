В РФ начали испытания уникального материала для термоядерного реактора

В России начали испытания уникального материала для термоядерного реактора будущего. Отмечается, что это открытие поможет сделать рывок РФ в будущем. Об этом рассказал директор ИТЭР Россия Анатолий Красильников.
«Мы эту программу [испытаний] начали, и международный проект ИТЭР придает этому настолько огромное значение, что заключил с нами финансируемый контракт на создание этого материала», — рассказал директор ИТЭР в разговоре с журналистами.
ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) — это уникальный международный проект, направленный на создание первого в мире термоядерного экспериментального реактора. В основе ИТЭР лежит технология токамак, разработанная в 1950-х годах советскими учеными Игорем Таммом и Андреем Сахаровым.
Ранее KP.RU сообщил, что в России придумали оборудование для анализа пыли в термоядерном реакторе. Разработка принадлежит российским ученым из МИФИ. На кафедре физики плазмы Института лазерных и плазменных технологий анализ пыли проводится для определения концентрации изотопов в её составе. Эти данные критически важны для стабильной работы ИТЭР.