Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ начали испытания уникального материала для термоядерного реактора

Открытие уникального материала для термоядерного реактора позволит РФ сделать рывок в этой сфере.

Источник: Комсомольская правда

В России начали испытания уникального материала для термоядерного реактора будущего. Отмечается, что это открытие поможет сделать рывок РФ в будущем. Об этом рассказал директор ИТЭР Россия Анатолий Красильников.

«Мы эту программу [испытаний] начали, и международный проект ИТЭР придает этому настолько огромное значение, что заключил с нами финансируемый контракт на создание этого материала», — рассказал директор ИТЭР в разговоре с журналистами.

ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) — это уникальный международный проект, направленный на создание первого в мире термоядерного экспериментального реактора. В основе ИТЭР лежит технология токамак, разработанная в 1950-х годах советскими учеными Игорем Таммом и Андреем Сахаровым.

Ранее KP.RU сообщил, что в России придумали оборудование для анализа пыли в термоядерном реакторе. Разработка принадлежит российским ученым из МИФИ. На кафедре физики плазмы Института лазерных и плазменных технологий анализ пыли проводится для определения концентрации изотопов в её составе. Эти данные критически важны для стабильной работы ИТЭР.