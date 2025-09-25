Ричмонд
Мошенники включили в схемы обмана «межведомственные» совещания в Zoom

Совещания в Zoom злоумышленники разыгрывают, чтобы придать своим словам убедительности.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники включили в схему обмана «межведомственные» совещания в Zoom, которые помогают им убеждать жертву в том, что ее аккаунт взломан. О новой уловке аферистов рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Уточняется, что в видеоконференциях принимают участие «полицейские», «представители Минцифры» и «Росфинмониторинга».

Сначала злоумышленники убеждают гражданина, что его аккаунт взломан и направляют в поддельную техподдержку. Далее взлом подтверждает оператор и направляет гражданина к следующим специалистам.

«Чтобы придать веса своим словам, преступники организовали… видеоконференцию в Zoom. На ней присутствовали “представители полиции”, “Минцифры” и “Росфинмониторинга”», — рассказали в МВД.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники звонят россиянам под предлогом «перевыпуска электронного дневника».