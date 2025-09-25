Мошенники включили в схемы обмана «межведомственные» совещания в Zoom

Мошенники включили в схему обмана «межведомственные» совещания в Zoom, которые помогают им убеждать жертву в том, что ее аккаунт взломан. О новой уловке аферистов рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.