Мошенники включили в схемы обмана «межведомственные» совещания в Zoom

Мошенники включили в схему обмана «межведомственные» совещания в Zoom, которые помогают им убеждать жертву в том, что ее аккаунт взломан. О новой уловке аферистов рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
Уточняется, что в видеоконференциях принимают участие «полицейские», «представители Минцифры» и «Росфинмониторинга».
Сначала злоумышленники убеждают гражданина, что его аккаунт взломан и направляют в поддельную техподдержку. Далее взлом подтверждает оператор и направляет гражданина к следующим специалистам.
«Чтобы придать веса своим словам, преступники организовали… видеоконференцию в Zoom. На ней присутствовали “представители полиции”, “Минцифры” и “Росфинмониторинга”», — рассказали в МВД.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники звонят россиянам под предлогом «перевыпуска электронного дневника».