Директора Нарвского музея в Эстонии заочно приговорили к 10 годам колонии в России

Она признана виновной в совершении 4 эпизодов преступления, предусмотренного п. «б», «д» ч. 2 ст. 207 УК РФ (фейки об армии РФ) и ч. 4 ст. 354 УК РФ (реабилитация нацизма). Сморжевских-Смирновой назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима. Помимо этого ей на 5 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием интернет-сайтов. Вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.
Ранее против блогера Максима Каца* было возбуждено уголовное дело за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента. 23 сентября в суд поступило ходатайство о его заочном аресте. Это уже второе уголовное преследование блогера: в августе 2023 года Басманный суд Москвы приговорил его к 8 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ (ст. 207. 3 УК РФ).
*Признан в России иностранным агентом.