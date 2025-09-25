Известную столичную улицу «Катартал» с неоднозначной репутацией хотят превратить в туристическую

Стоит отметить, что улица «Катартал» известна не только своим расположением, но и неоднозначной репутацией — она давно считается одной из точек, где активно работают женщины с низкой социальной ответственностью. «Катартал» прочно ассоциируется у горожан с уличной проституцией, и власти неоднократно обещали навести здесь порядок. Новый статус улицы как «туристической» может стать шагом к изменению имиджа и постепенному вытеснению стихийной «ночной жизни» за её пределы.