Известную столичную улицу «Катартал» с неоднозначной репутацией хотят превратить в туристическую

На реализацию инициативы из республиканского бюджета планируется выделить 10,2 миллиарда сумов. Пока не уточняется, какая именно часть «Катартала» попадёт под реконструкцию, но логично предположить, что речь идёт об отрезке от пересечения с улицей Фархадской до улицы Чупонота — как о наиболее оживлённой и подходящей для подобных преобразований зоне.
Стоит отметить, что улица «Катартал» известна не только своим расположением, но и неоднозначной репутацией — она давно считается одной из точек, где активно работают женщины с низкой социальной ответственностью. «Катартал» прочно ассоциируется у горожан с уличной проституцией, и власти неоднократно обещали навести здесь порядок. Новый статус улицы как «туристической» может стать шагом к изменению имиджа и постепенному вытеснению стихийной «ночной жизни» за её пределы.
Катартал — не единственная улица, которую ждут перемены. По словам Бахтиёра Хайдарова, в Ташкенте уже определено 26 улиц, которые будут переведены на круглосуточный (24/7) режим работы. Среди них и «Янги Сергели» в Сергелийском районе — 3,5-километровый участок, который также будет преобразован в туристическую улицу с ночной жизнью, кафе, парками, сервисами и благоустроенными общественными пространствами. На это планируется потратить ещё 8,7 миллиарда сумов из бюджета.
При этом он признал, что благоустройство идёт не везде и не всегда по плану. Например, противоположная сторона канала Бозсу, проходящая по Юнусабадскому району, уже пару лет стоит неблагоустроенной. Поэтому ещё один будущий проект — обустройство набережной вдоль канала на территории махаллей «Минор» и «Кашгар».
Остаётся надеяться, что масштабные планы не останутся на бумаге.