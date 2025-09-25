Ричмонд
Известную столичную улицу «Катартал» с неоднозначной репутацией хотят превратить в туристическую

Vaib.uz (Узбекистан. 25 сентября). Власти Ташкента всерьёз взялись за имидж города и развитие городской среды. Один из новых проектов — превращение участка улицы «Катартал» в Чиланзарском районе в современную туристическую улицу с круглосуточной жизнью. Об этом сообщил первый заместитель хокима столицы Бахтиёр Хайдаров на недавнем собрании городского кенгаша народных депутатов.

Источник: Vaib.Uz

На реализацию инициативы из республиканского бюджета планируется выделить 10,2 миллиарда сумов. Пока не уточняется, какая именно часть «Катартала» попадёт под реконструкцию, но логично предположить, что речь идёт об отрезке от пересечения с улицей Фархадской до улицы Чупонота — как о наиболее оживлённой и подходящей для подобных преобразований зоне.

Стоит отметить, что улица «Катартал» известна не только своим расположением, но и неоднозначной репутацией — она давно считается одной из точек, где активно работают женщины с низкой социальной ответственностью. «Катартал» прочно ассоциируется у горожан с уличной проституцией, и власти неоднократно обещали навести здесь порядок. Новый статус улицы как «туристической» может стать шагом к изменению имиджа и постепенному вытеснению стихийной «ночной жизни» за её пределы.

Катартал — не единственная улица, которую ждут перемены. По словам Бахтиёра Хайдарова, в Ташкенте уже определено 26 улиц, которые будут переведены на круглосуточный (24/7) режим работы. Среди них и «Янги Сергели» в Сергелийском районе — 3,5-километровый участок, который также будет преобразован в туристическую улицу с ночной жизнью, кафе, парками, сервисами и благоустроенными общественными пространствами. На это планируется потратить ещё 8,7 миллиарда сумов из бюджета.

При этом он признал, что благоустройство идёт не везде и не всегда по плану. Например, противоположная сторона канала Бозсу, проходящая по Юнусабадскому району, уже пару лет стоит неблагоустроенной. Поэтому ещё один будущий проект — обустройство набережной вдоль канала на территории махаллей «Минор» и «Кашгар».

Остаётся надеяться, что масштабные планы не останутся на бумаге.