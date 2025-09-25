Собянин: около 100 тыс. школьников окончили предпрофессиональные классы

Сергей Собянин добавил, что у учащихся при окончании школы есть представление, кем они хотят стать в будущем и что им для этого необходимо. Кроме того, по его словам, сейчас многие выпускники предпрофессиональных классов получают высокие баллы на ЕГЭ.