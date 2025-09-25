Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: около 100 тыс. школьников окончили предпрофессиональные классы

Сергей Собянин сообщил, что предпрофессиональные классы есть более чем в 70% школ Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из предпрофессиональных классов школ за 10 лет выпустились около 100 тысяч учеников.

Градоначальник отметил, что сейчас в свыше 70% московских школ есть предпрофессиональные классы. Среди них — медицинские, инженерные и психолого-педагогические.

«Школы оснащены новейшим оборудованием, чтобы проводить исследования, ставить опыты, заниматься научными разработками», — написал Сергей Собянин в Telegram.

Мэр Москвы напомнил, что недавно ввели единый стандарт предпрофессионального образования, который строится по модели «школа — колледж — вуз — индустриальный партнер». Теперь старшеклассники полностью сосредоточены на необходимых им предметах для поступления в вуз.

«Уже в школе они получают первые профессиональные навыки. Осваивают профессию на базе колледжа — без отрыва от учебы в школе. Посещают лекции и лаборатории в вузах, ходят с экскурсиями на предприятия», — рассказал градоначальник.

Сергей Собянин добавил, что у учащихся при окончании школы есть представление, кем они хотят стать в будущем и что им для этого необходимо. Кроме того, по его словам, сейчас многие выпускники предпрофессиональных классов получают высокие баллы на ЕГЭ.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве планируется обновить около 700 школ до 2032 года.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше