Собянин: около 100 тыс. школьников окончили предпрофессиональные классы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из предпрофессиональных классов школ за 10 лет выпустились около 100 тысяч учеников.
Градоначальник отметил, что сейчас в свыше 70% московских школ есть предпрофессиональные классы. Среди них — медицинские, инженерные и психолого-педагогические.
«Школы оснащены новейшим оборудованием, чтобы проводить исследования, ставить опыты, заниматься научными разработками», — написал Сергей Собянин в Telegram.
Мэр Москвы напомнил, что недавно ввели единый стандарт предпрофессионального образования, который строится по модели «школа — колледж — вуз — индустриальный партнер». Теперь старшеклассники полностью сосредоточены на необходимых им предметах для поступления в вуз.
«Уже в школе они получают первые профессиональные навыки. Осваивают профессию на базе колледжа — без отрыва от учебы в школе. Посещают лекции и лаборатории в вузах, ходят с экскурсиями на предприятия», — рассказал градоначальник.
Сергей Собянин добавил, что у учащихся при окончании школы есть представление, кем они хотят стать в будущем и что им для этого необходимо. Кроме того, по его словам, сейчас многие выпускники предпрофессиональных классов получают высокие баллы на ЕГЭ.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве планируется обновить около 700 школ до 2032 года.