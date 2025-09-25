В Хабаровске директора школы оштрафовали за удаление выпускников с экзамена

Мировой судья в Хабаровске оштрафовал руководителя пункта проведения экзаменов за нарушения, допущенные во время государственной итоговой аттестации. Инцидент произошел 6 июня 2025 года в одной из городских школ во время экзамена по обществознанию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".