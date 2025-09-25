В Хабаровске директора школы оштрафовали за удаление выпускников с экзамена

Мировой судья в Хабаровске оштрафовал руководителя пункта проведения экзаменов за нарушения, допущенные во время государственной итоговой аттестации. Инцидент произошел 6 июня 2025 года в одной из городских школ во время экзамена по обществознанию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Было установлено, что должностное лицо не организовало должным образом пропускной режим. Металлоискатель не был настроен, на входе отсутствовал член экзаменационной комиссии, а для учеников не было подготовлено специальное место для сдачи личных вещей, таких как телефоны.
Когда выпускники, прибывшие на экзамен, начали спрашивать, куда им можно положить телефоны, руководитель пункта неверно оценил ситуацию. Он в одиночку, без соблюдения регламента, принял решение удалить двух участников экзамена, ошибочно предположив, что они пронесли в школу запрещенные средства связи.
Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, пояснив, что решение об удалении школьников было принято им поспешно.
Судья, изучив материалы дела, пришел к выводу, что руководитель пункта проведения экзаменов нарушил установленный порядок государственной итоговой аттестации. На него была возложена персональная ответственность за соблюдение всех правил. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил виновному административный штраф.
Удаленные с экзамена школьники смогли пересдать обществознание в резервный день. Решение суда уже вступило в законную силу.