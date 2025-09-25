Сотрудники ДВФУ освободились от туристического налога во Владивостоке

Туристический налог был введён во Владивостоке с 31 октября прошлого года. Он составляет 1% от стоимости оказанных услуг по временному размещению, но не менее 100 рублей в день. Фактически налог включают в стоимость проживания, поэтому туристы, проживающие в гостиницах, оплачивают его косвенно вместе с ценой номера. Средства поступают в городскую казну. При этом налог взимается только в период с 1 июля по 30 сентября — в туристический сезон.