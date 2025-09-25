Сотрудники ДВФУ освободились от туристического налога во Владивостоке

В четверг, 25 сентября, Дума Владивостока в трёх чтениях утвердила изменения в муниципальный правовой акт о туристическом налоге на территории городского округа. Поправки были внесены с учётом многочисленных обращений Дальневосточного федерального университета. Изначальный вариант документа был написан таким образом, что приводил к налогообложению сотрудников университета, проживающих в кампусе. Здания, где они живут, по документам числились как гостиничные корпуса, а не общежития, из-за чего преподаватели и другие сотрудники были обязаны платить туристический налог.
Новая редакция МПА расширяет список лиц, освобождаемых от туристического налога. Теперь в этот перечень вошли и сотрудники образовательных организаций, работающие на основании трудового договора и проживающие в гостиницах, связанных с их работой, расположенных в границах Владивостокского городского округа. Поправки считаются работащими с 1 января текущего года. Таким образом преподаватели и другие сотрудники ДВФУ освобождены от уплаты туристического налога.
Туристический налог был введён во Владивостоке с 31 октября прошлого года. Он составляет 1% от стоимости оказанных услуг по временному размещению, но не менее 100 рублей в день. Фактически налог включают в стоимость проживания, поэтому туристы, проживающие в гостиницах, оплачивают его косвенно вместе с ценой номера. Средства поступают в городскую казну. При этом налог взимается только в период с 1 июля по 30 сентября — в туристический сезон.
С момента введения положений о туристическом налоге нововведение столкнулось с критикой со стороны жителей и бизнеса за недостаточную доработанность. В отличие от других регионов, например Камчатки, где налог взимается только с приезжих и предусмотрены освобождения для многодетных, во Владивостоке закон изначально распространялся на всех жителей, включая приморцев и самих владивостокцев.
В апреле этого года в МПА были внесены изменения, согласно которым освобождение от турналога получили студенты, проживающие в гостиницах. Однако расширение льгот по налогам для местных жителей пока не происходило.