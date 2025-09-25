Ученые раскрыли, какой популярный напиток вызывает психические расстройства

Ученые из Университетской больницы Франкфурта в Германии выяснили, что сладкие газированные напитки способствуют развитию психических расстройств, в том числе депрессии, пишет New York Post.
По словам исследователей, газировка увеличивает число бактерий Eggerthella и Hungatella в кишечнике, которые играют ключевую роль в развитии депрессивного расстройства.
«Эти результаты подчеркивают роль диеты при депрессии и выделяют микробиом кишечника как ключевой медиатор», — заявил врач из Университетской больницы Франкфурта Шармили Эдвин Танараджа.
По его словам, у женщин выше риск заболеть депрессией на фоне употребления газировки, чем у мужчин.
Команда Танараджа изучила показатели 405 человек с депрессивным расстройством и 527 — без него. Участники самостоятельно сообщали о своем самочувствии, а также об употреблении газированных напитков. Для анализа кишечных бактерий врачи взяли образцы стула. Выяснилось, что у употребляющих газировку на постоянной основе выше уровень содержания в кишечнике Eggerthella и Hungatella, что способствовало развитию депрессии.
«Сахар в безалкогольных напитках нарушает микробиом кишечника — скопление бактерий, вирусов и грибков в нашей пищеварительной системе, уменьшая количество полезных бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника», — говорится в материале.
Ранее ученые из Гарварда назвали 8 диет, продлевающих жизнь на десятилетия.