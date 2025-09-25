Ученые раскрыли, какой популярный напиток вызывает психические расстройства

Команда Танараджа изучила показатели 405 человек с депрессивным расстройством и 527 — без него. Участники самостоятельно сообщали о своем самочувствии, а также об употреблении газированных напитков. Для анализа кишечных бактерий врачи взяли образцы стула. Выяснилось, что у употребляющих газировку на постоянной основе выше уровень содержания в кишечнике Eggerthella и Hungatella, что способствовало развитию депрессии.