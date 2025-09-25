Ричмонд
Суд в РФ заочно приговорил директора Нарвского музея в Эстонии к 10 годам

Мария Сморжевских-Смирнова признана виновной в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии.

Источник: Аргументы и факты

Директор Нарвского музея в Эстонии Мария Сморжевских-Смирнова заочно приговорена в России к 10 годам лишения свободы, передает ТАСС.

По словам одного из участников процесса, Мосгорсуд признал Сморжевских-Смирнову виновной в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б», «д» ч. 2 ст. 207 УК РФ (фейки об армии РФ) и ч. 4 ст. 354 УК РФ (реабилитация нацизма).

Отмечается, что Сморжевских-Смирновой предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, на пять лет ей запретили заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием интернет-сайтов.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Карельский суд заочно арестовал россиянина, уехавшего в Финляндию, по обвинениям в госизмене, публичных призывах к терроризму и действиям, угрожающим безопасности страны.