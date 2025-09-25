Место посадки и высадки пассажиров речного транспорта изменится в Хабаровске

С 26 сентября в Хабаровске изменится привычное место отправления речного транспорта. Из-за подъема уровня воды в Амуре и ремонтных работ на набережной имени Н. Н. Муравьева-Амурского посадка и высадка пассажиров будет проходить на остановке «Прибрежная». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.