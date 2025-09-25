В Красноярске готовятся отключить фонтаны: заключительное шоу пройдет 26 и 27 сентября

Финальным аккордом станет свето-музыкальное шоу на Театральной площади. В пятницу и субботу, 26 и 27 сентября, с 21:00 до 22:00 зрители увидят «танцы» водных струй под 30 патриотических композиций, сопровождаемых динамической подсветкой из 1300 фонарей. Завершится программа особой трогательной мелодией, сообщает мэрия.
Напомним, в этом сезоне в Красноярске работали 26 фонтанов. Не были запущены три объекта: «Реки Сибири» — в ожидании реконструкции, «Икар» и «Металлург» — из-за ремонта.
С 1 октября все городские водные сооружения начнут готовить к зиме. После отключения специалисты проведут консервацию: очистят чаши, отключат оборудование, снимут насосы и закроют конструкции защитными щитами. Вместе с муниципальными фонтанами работу завершат и сооружения, обслуживаемые частными организациями.