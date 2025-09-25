Ричмонд
Дождались: Молдавский олигарх в наручниках прибыл на родину — как встречали Плахотнюка

Влад Плахотнюк прибыл в Молдову в наручниках [видео] [обновляется]

Источник: Комсомольская правда

Наконец-то Плахотнюк прилетел в Молдову. В аэропорту его встречали со всеми почестями.

Вот, о чем подумалось.

Шесть лет назад Плахотнюк был «хозяином Молдовы».

Все было под его контролем.

В верности клялись все подряд — от Карпа до Алайбы.

Все было незыблимо и, казалось, на века.

Ничего не напоминает из 2025?

И вот прибыл в Кишинёв в наручниках.

Адвоката Плахотнюка задержали в аэропорту в отдельной комнате для беседы.

Олигарх остался без защиты.

Поступила информация, что у Владимира Плахотнюка травмировано плечо, и адвокаты просили не выворачивать ему руки, для показательного провода его подзащитного в наручниках перед прессой. По словам стороны защиты, есть все врачебные документы о поврежденном плече. Однако, несмотря на это, на Плахотнюка были надеты наручники и вывернуты руки назад.

За лучшую сценографию и костюмированное шоу по экстрадиции Плахотнюка сегодня свадебный генерал полиции Чернэуцяну получает указом президентки орден «За верность Родине».