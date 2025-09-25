Дождались: Молдавский олигарх в наручниках прибыл на родину — как встречали Плахотнюка

Поступила информация, что у Владимира Плахотнюка травмировано плечо, и адвокаты просили не выворачивать ему руки, для показательного провода его подзащитного в наручниках перед прессой. По словам стороны защиты, есть все врачебные документы о поврежденном плече. Однако, несмотря на это, на Плахотнюка были надеты наручники и вывернуты руки назад.