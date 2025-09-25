Наконец-то Плахотнюк прилетел в Молдову. В аэропорту его встречали со всеми почестями.
Вот, о чем подумалось.
Шесть лет назад Плахотнюк был «хозяином Молдовы».
Все было под его контролем.
В верности клялись все подряд — от Карпа до Алайбы.
Все было незыблимо и, казалось, на века.
Ничего не напоминает из 2025?
И вот прибыл в Кишинёв в наручниках.
Адвоката Плахотнюка задержали в аэропорту в отдельной комнате для беседы.
Олигарх остался без защиты.
Поступила информация, что у Владимира Плахотнюка травмировано плечо, и адвокаты просили не выворачивать ему руки, для показательного провода его подзащитного в наручниках перед прессой. По словам стороны защиты, есть все врачебные документы о поврежденном плече. Однако, несмотря на это, на Плахотнюка были надеты наручники и вывернуты руки назад.
За лучшую сценографию и костюмированное шоу по экстрадиции Плахотнюка сегодня свадебный генерал полиции Чернэуцяну получает указом президентки орден «За верность Родине».