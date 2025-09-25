Ричмонд
Школьные сим-карты предложили сделать обязательными для всех учащихся в России

Школьные сим-карты должны быть обязательными для всех учащихся в российских школах. Об этом в четверг, 25 сентября, заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, наличие таких сим-карт позволит предоставлять ученикам доступ к ограниченному контенту, который необходим для школьной программы. Он считает, что они также обезопасят детей от нежелательного контента и незапланированного выхода в интернет во время учебы.

— Так же, как действуют школьные автобусы, а они бесплатные для учащихся, точно так же и образовательная информация, которая доставляется по интернет-каналам, должна быть бесплатной для школьников, — заявил Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российские школьники сталкиваются с чрезмерной учебной нагрузкой, которая лишает их свободного времени. Ранее Министерство просвещения рекомендовало школьникам не тратить на домашние задания более 3,5 часа в день.

Что поменяется в школах в этом году — в материале «Вечерней Москвы».

