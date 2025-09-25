Как празднуют День воспитателя в 2025 году и что подарить педагогам детских садов

В России с 2004 года отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. В этот праздник чествуют специалистов дошкольного образования, благодарят их за труд, терпение и заботу о детях. «Газета.Ru» рассказывает, когда отмечается День воспитателя в 2025 году, как поздравить с этим праздником педагогов и какие подарки будут уместны.
История праздника.
Праздник зародился в 2004 году, когда сотрудники трех печатных изданий — газет «Детский сад со всех сторон», «Дошкольное образование» и журнала «Обруч» — предложили учредить День воспитателя. Идея получила большую поддержку от читателей — педагогов, авторов методик дошкольного развития, родителей воспитанников детских садов. Как отметили авторы инициативы, День учителя остается праздником учителей, а воспитателей в этот праздник поздравляют в последнюю очередь. Важно, чтобы у специалистов дошкольного образования был свой профессиональный праздник.
Правда, официально День воспитателя и всех дошкольных работников стал отмечаться только в 2016 году — после выхода соответствующего приказа Министерства образования и науки РФ.
Эта дата имеет историческую основу. 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад. Но детские сады в Российской империи не пользовались особой популярность, по причине высоких затрат. Позволить себе водить ребенка в садик могли только очень богатые семьи. К тому же в обществе преобладало мнение, что домашнее воспитание лучше, а детские сады только ограничивают развитие ребенка и способствуют распространению болезней.
После Октябрьской революции детские садики, которых в России на тот момент насчитывалось около 280, влились в государственную систему образования. 20 декабря 1917 года вышла «Декларация по дошкольному воспитанию», которая провозгласила бесплатность и доступность детских садов.
Кого поздравляют с Днем воспитателя.
День воспитателя — это праздник всех, кто причастен к дошкольному образованию: воспитателей, их помощников, заведующих, методистов, психологов, логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре и медицинских работников. Именно эти люди создают в детском саду атмосферу комфорта и безопасности, делают пребывание ребенка в садике полезным и интересным.
Традиции Дня воспитателя.
Традиции Дня учителя и Дня воспитателя во многом схожи. Дети и родители дарят педагогам и сотрудникам детского сада цветы и открытки, говорят им слова благодарности. В некоторых садиках проходят утренники и концерты.
В праздник вручают награды и благодарности заслуженным воспитателям города или района, официальные лица поздравляют коллективы детских садов. К этому дню часто приурочено открытие конкурсов «Воспитатель года» или «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» — как правило, они проходят в несколько этапов и нацелены на повышение престижа работы в детских садах.
30 идей для подарка на День воспитателя.
В День воспитателя необязательно делать большие подарки, важны внимание, искренние слова благодарности. Букет, открытка, сладкий презент, стихотворение, прочитанное вашим ребенком, детский рисунок будут особенно приятны педагогам.
Можно особо отметить ваших воспитателей и сделать подарок — самостоятельно или вместе с другими родителями. Однако имейте в виду, что воспитатель — работник образовательной организации. Согласно ст. 575 ГК РФ он ~не должен принимать подарки дороже 3000 ₽~ Поэтому дорогие презенты, а тем более денежный подарок будут неуместны.
Лучший подарок соответствует интересам человека, поэтому можно заранее выяснить, чем увлекается ваш педагог, какие у него хобби.
Точно не стоит дарить воспитателю:
Вкусные подарки.
1. Бенто-торт или капкейки. Их можно изготовить на заказ, придумать оригинальный дизайн и написать теплые пожелания.
Практичные и полезные подарки.
6. Массажер. Воспитателю много времени приходится проводить на ногах. К концу рабочего дня накапливается усталость. Массажер поможет снять мышечные зажимы, расслабиться.
Сертификаты или подписки.
Это распространенный вариант подарка. Чаще всего дарят сертификаты в магазины косметики. Но вы можете отступить от шаблона и подарить:
12. Сертификат на спа-программу.
Ориентируйтесь на интересы того, кому вы дарите подарок.
Аксессуары.
16. Шарф. Можете остановить свой выбор на практичном варианте теплого пушистого шарфа — ведь холода уже близко, или выбрать нарядный палантин.
Приятные подарки.
20. Постер или картина. При выборе исходите из вкусов педагога либо отдайте предпочтение универсальной вещи.
Подарки по интересам.
23. Билеты в театр, на концерт. Если вы знаете, что ваш воспитатель — ценитель театрального искусства, поклонница какой-то группы или исполнителя, можете смело выбирать такой вариант.
Оригинальные подарки.
28. Фотоальбом. Создайте вместе с родителями фотоальбом вашей группы. Постарайтесь выбрать яркие снимки, где будут дети со своими воспитателями на занятиях, во время прогулки, на праздниках и утренниках. Вместе придумайте веселые подписи. Такой подарок будет храниться как память, даже когда ваши дети уже станут взрослыми.