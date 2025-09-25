В Омской области повышают возраст для соцподдержки

Инициатива предусматривает повышение возрастного предела с 28 до 35 лет для получения единовременного пособия начинающими работниками сферы культуры.
Такое право на получение мер социальной поддержки предоставляется молодым специалистам, впервые поступившим на работу в государственные и муниципальные учреждения культуры Омской области в различных муниципальных округах региона. Для молодых специалистов учреждений культуры, расположенных на территориях Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского муниципальных округов Омской области, — 30 тысяч рублей. В оставшихся округах 20 тысяч рублей.
Отметим, сам проект закона Омской области «О внесении изменений в статью 38 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» разработан в целях уточнения в статье 38 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан возрастного ценза молодых специалистов с учетом положений Федерального закона от 30 декабря 2020 года Nº 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».
Схожая мера поддержки ранее утверждена депутатами Законодательного собрания Омской области для сферы образования региона.