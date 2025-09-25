В Омской области повышают возраст для соцподдержки

Такое право на получение мер социальной поддержки предоставляется молодым специалистам, впервые поступившим на работу в государственные и муниципальные учреждения культуры Омской области в различных муниципальных округах региона. Для молодых специалистов учреждений культуры, расположенных на территориях Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского муниципальных округов Омской области, — 30 тысяч рублей. В оставшихся округах 20 тысяч рублей.