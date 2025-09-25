Новосибирские ученые готовы перейти к доклиническим испытаниям вакцины от гриппа

«Мы завершили этап научно-исследовательского проекта. Мы разработали, мы подтвердили нашу вакцину, нашу гипотезу, и показали, что действительно наша вакцина защищает от гетерологичного штамма вируса гриппа типа А, H1N1. Дальше ее нужно переводить на стадию подбора лидера, то есть уточнение состава ее, а затем на доклинические испытания», — сказал Степанов, отметив, что команда находится в поисках источника финансирования.