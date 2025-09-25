В донском Фонде капремонта рассказали о преимуществах перехода на электронную квитанцию

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, все больше организаций и потребителей обращаются к цифровым решениям. Одним из таких решений является переход на электронные квитанции. О преимуществах перехода с бумажной квитанции на электронную рассказали в Фонде капремонта Ростовской области.