В донском Фонде капремонта рассказали о преимуществах перехода на электронную квитанцию

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, все больше организаций и потребителей обращаются к цифровым решениям. Одним из таких решений является переход на электронные квитанции. О преимуществах перехода с бумажной квитанции на электронную рассказали в Фонде капремонта Ростовской области.
— Оперативность. Квитанция поступает на электронную почту в день формирования счета, не нужно ждать почтальона или визита в офис. При этом минимизируется риск потери квитанции.
— Доступность и контроль. Электронную квитанцию можно скачать и распечатать в любое время, даже находясь в командировке, отпуске или вне дома.
— Универсальность. Можно получать счета не только на свое имя, но и оплачивать квитанции близких, выбрав для способа доставки Вашу почту.
— Безопасность и удобство хранения. Квитанции в электронной почте невозможно потерять, они всегда под рукой, доступны с любого устройства и легко сортируются.
— Онлайн-оплата в один клик. Квитанция содержит QR-код на оплату, что делает процесс максимально простым и быстрым.
— Экологичность. Отказ от бумажной квитанции способствует сокращению бумажного документооборота, что в свою очередь снижает затраты на производство бумаги и транспортировку. Тем самым, переходя на электронную квитанцию мы бережем природу.
Выбрать способ получения квитанции по электронной почте можно на главной странице сайта fondkrro.ru по кнопке «обратиться в Фонд». Необходимо заполнить форму, и следующая квитанция придет вам на электронную почту.
Также можно направить обращение на электронную почту: fondkrro@donland.ru с указанием адреса электронной почты, фамилии собственника и номера лицевого счёта.
И, конечно, можно обратиться в Фонд лично по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 174. График работы: пн-чт с 8:00 до 16:00, пт с 8:00 до 15:00 (без перерыва на обед).
В Фонде отмечают, что переход на электронные квитанции — это выгодное и перспективное решение, которое отвечает требованиям современного мира. Это не только удобно и безопасно, но и экологично.