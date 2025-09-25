Белорусская таможня усилила смены в возобновивших свою работу пунктах пропуска на границе с Польшей

Оформлять убывающий на польскую сторону автодорожный транспорт белорусские таможенники начали с 23.00, вызывать зарегистрированные в электронной очереди грузовики для прибытия в пункт пропуска «Козловичи» — с 20.00. «С 1.00 до 8.00 на выезд из нашей страны через пункт пропуска “Козловичи” польские контролирующие службы приняли 260 грузовиков. Границу в обратном направлении пересекли 100 транспортных средств. В пункте пропуска “Брест” в общей сложности польская сторона приняла около 550 легковых автомобилей», — отметили в белорусском таможенном ведомстве.