2,9 тысячи отцов в Ростовской области оформили пособие по уходу за ребенком

Отцам рассказали, как на Дону получить пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 2,9 тысячи отцов оформили пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщает донское отделение Фонда пенсионного и социального страхования.

Размер выплаты в 2025 году варьируется от 10,1 тысячи до 68,9 тысячи рублей. Для оформления отпуска по уходу за малышом нужно подать заявление работодателю. Дополнительные документы, включая копию свидетельства о рождении, не требуются.

Подать заявление на пособие можно в течение шести месяцев после достижения ребенком полутора лет. Выплата назначается в десятидневный срок с момента обращения. Одновременно производится и первая выплата.

Отпуск по уходу засчитывается в страховой стаж отца и формирует пенсионные коэффициенты. При уходе за первым ребенком начисляется 1,8 коэффициента в год, за вторым — 3,6. За третьего и четвертого ребенка отцы получают 5,4 коэффициента ежегодно.

Неработающие отцы также имеют право на пособие. Главное условие — они не должны состоять на учете в центре занятости и получать пособие по безработице. В этом случае заявление подается через портал госуслуг, клиентские службы СФР или МФЦ.

